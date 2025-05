Spanien: Umspannwerk Granada als Auslöser für Stromausfall im April identifiziert

HQ

Die neuesten Nachrichten über Spanien . Die spanischen Behörden haben den Ursprung des massiven Stromausfalls im vergangenen Monat auf einen plötzlichen Stromausfall in einem Umspannwerk in Granada zurückgeführt, gefolgt von fast gleichzeitigen Ausfällen in Badajoz und Sevilla, sagte der spanische Energieminister am Mittwoch.

Die Vorfälle führten zu einem Rückgang der Stromerzeugung um 2,2 GW und führten zu einer Unterbrechung des Netzes in Spanien und Portugal. Laufende Untersuchungen untersuchen mögliche Spannungsprobleme und frühere Systemvolatilität, aber die Beamten schließen Cyberangriffe oder Probleme mit der Netzkapazität aus.