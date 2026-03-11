Spanien soll 53 unter Franco inhaftierten Frauen offiziell begnadigen

HQ

Die spanische Regierung wird offiziell 53 Frauen begnadigen, die während der Diktatur von Francisco Franco als Jugendliche inhaftiert wurden. Die Frauen gehörten zu Tausenden, die vom Board for the Protection of Women festgehalten wurden, Institutionen, die größtenteils von religiösen Orden geführt wurden, die Mädchen als moralisch "gefährdet" ins Visier nahmen.

Das Gremium unter der Leitung von Carmen Polo erweiterte seine Rolle nach dem Spanischen Bürgerkrieg auf polizeiliches Verhalten, das von strengen katholischen Normen abwich. Mädchen konnten aus Gründen wie dem Verdacht auf Homosexualität oder als unangemessen angesehenem Verhalten eingesperrt werden, und das System blieb bis 1985, ein Jahrzehnt nach Francos Tod, bestehen.

Frauen in Einrichtungen, die dem Women's Protection Board angehören // Shutterstock

Wie von eldiario.es berichtet, wird die Regierung bei einer Zeremonie nächste Woche die 53 Überlebenden als Opfer der Franco-Repression anerkennen und jegliche Strafen gegen sie für nichtig erklären.

Die Behörden, die das System untersuchen, haben bereits mehr als 1.600 Zeugenaussagen von Frauen erhalten, die die Einrichtungen durchlaufen haben, obwohl einige Opfergruppen sagen, eine allein Begnadigung reiche nicht aus und fordern eine umfassendere Anerkennung, Gerechtigkeit und Entschädigung.