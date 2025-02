Spanien: Europäische Staats- und Regierungschefs müssen sich darum kümmern, zu verhindern, dass die russische Aggression belohnt wird

HQ

Der spanische Außenminister José Manuel Albares hat erklärt, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs am Montag in Paris zusammenkommen werden, um eine wachsende Sorge zu erörtern: Wie kann sichergestellt werden, dass Friedensgespräche im Zusammenhang mit dem anhaltenden Konflikt in der Ukraine nicht mit einer Belohnung für die russische Aggression enden?

In einem kürzlichen Interview mit Onda Cero betonte Albares, dass die Belohnung eines Angriffskrieges einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen würde, und forderte, dass kein Land zu solchen Aktionen ermutigt werden sollte.

Er äußerte sich auch skeptisch über die unmittelbare Aussicht auf Frieden und erklärte, dass er glaube, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine in absehbarer Zeit weiter angreifen und bombardieren werde.

"Niemand denkt darüber nach, Truppen in die Ukraine zu schicken, denn der Frieden ist noch in weiter Ferne. Heute und auch morgen wird Russland die Ukraine wieder bombardieren. Ich sehe keinen Frieden am Horizont, obwohl eine der Überlegungen ist, wie man dazu beitragen kann, dass der Frieden so schnell wie möglich zustande kommt. An dem Tag, an dem der Frieden vorgeschlagen wird, müssen wir sehen, von welcher Art von Frieden wir sprechen."

Dies folgt auf einen vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron einberufenen Dringlichkeitsgipfel, an dem die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Länder der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs teilnehmen werden, um ihre Strategie gegenüber der Ukraine zu überdenken.

Der Gipfel findet statt, nachdem US-Präsident Donald Trump bei den europäischen NATO-Verbündeten und der Ukraine Besorgnis ausgelöst hatte, als er ein nicht genehmigtes Friedensgespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ankündigte. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die europäischen Staats- und Regierungschefs auf die sich verändernde Dynamik in dem Konflikt reagieren werden.