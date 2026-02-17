Spain startet Untersuchungen zu X, Meta und TikTok wegen KI-generierten Missbrauchsinhalten

HQ

Die spanische Regierung kündigte am Dienstag an, dass sie die Staatsanwaltschaft auffordern wird, die Social-Media-Giganten X, Meta und TikTok wegen angeblicher Verbreitung von KI-generiertem Material über sexuellen Kindesmissbrauch zu untersuchen. Premierminister Pedro Sánchez sagte, die Plattformen untergraben die psychische Gesundheit, Würde und Rechte der Kinder und dass "die Straflosigkeit dieser Giganten ein Ende haben muss."

Die Entscheidung verschärft die Spannungen zwischen den USA und Europa über die Regulierung der Big Tech. X und TikTok hatten nicht sofort reagiert, während Meta eine Stellungnahme ablehnte. Die Ankündigung folgt auf ähnliche Maßnahmen in Frankreich, wo die Polizei die Pariser Büros von X wegen verwandter Vorwürfe durchsuchte; das Unternehmen bestritt jegliches Fehlverhalten...