Sowohl die Switch als auch Nintendo gehören zu den Top 3 der stärksten Marken für japanische Teenager

HQ

Was ist Japans stärkste Marke? Die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei (über VGC) hat nun versucht, in ihrer jährlichen Umfrage (der 26. der Reihe) das herauszufinden, in der 37.000 Menschen 1.000 Marken verschiedener Art bewertet haben. Die Ergebnisse werden dann nach Altersgruppe unter 20 Jahren aufgeschlüsselt und alle als vollständiges Bild zusammengefasst.

Wie Sie bereits aus der Überschrift entschieden haben, lief die Umfrage bei Nintendo bei der jüngeren Zielgruppe sehr gut. Obwohl YouTube den ersten Platz belegte, belegt die Switch einen soliden zweiten Platz, was an sich schon beeindruckend ist, aber wirklich beeindruckend wird, wenn man bedenkt, dass Nintendo den dritten und Pokémon den siebten Platz belegten. Knapp ein Drittel der Top 10 sind somit Nintendo-Marken.

Wenn wir jedoch Japan als Ganzes betrachten, passiert etwas Interessantes. Die Switch fällt auf den 59. Platz, was zeigt, dass die Konsole bei älteren Leuten nicht so bekannt ist – während Nintendo auf Platz 12 liegt. Für sie ist Nintendo immer noch deutlich bekannter als die Switch.

Übrigens ist die bekannteste Marke Japans insgesamt Suntory, eine Spirituosenmarke, die im Westen vielleicht vor allem dank des Films Lost in Translation ihren Durchbruch erzielte, in dem die junge Scarlett Johansson und Bill Murray eine originelle, zum Nachdenken anregende und überraschende Geschichte lieferten.

Wir gehen davon aus, dass Nintendo mit seinem starken Ruf unter jüngeren Japanern sehr zufrieden ist, was zeigt, dass die Zukunft für sie vielversprechend aussieht. Sind Sie von Nintendos starker Position überrascht, oder sieht sie ungefähr so aus wie erwartet unter japanischen Marken?