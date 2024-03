Souls-like Enotria: The Last Song wurde verschoben, um eine Kollision mit dem neuesten DLC von Elden Ring zu vermeiden

Das Veröffentlichungsdatum des italienischen Souls-like Enotria: The Last Song wurde verschoben, um eine Kollision mit dem DLC Shadow of the Erdtree von Elden Ring zu vermeiden. Das Spiel wird nun zwei Monate später, am 21. August, anstelle des ursprünglichen Veröffentlichungsdatums am 21. Juni veröffentlicht.

Jyamma Games hat nicht nur dieses überarbeitete Veröffentlichungsdatum bekannt gegeben, sondern auch bekannt gegeben, dass die Xbox-Versionen des Spiels nun abgesagt wurden. In einem Statement auf Steam sagte Giacomo Greco, CEO von Jyamma Games, dass dies "ein überragendes Erlebnis für PC- und PS5-Spieler" ermöglichen solle.

In der Zwischenzeit wird jedoch eine Demoversion des Spiels "bald" auf dem PC über Steam und den Epic Games Store sowie auf der PS5 erscheinen.

"Wir sind zuversichtlich, dass [die Spieler] davon begeistert sein werden, und das wird uns auch wertvolles Feedback von Spielern aus aller Welt liefern." Greco fügte hinzu, er sei "stolz auf die Arbeit, die das gesamte Team geleistet hat, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ein Indie-Company-Team von nur 60 Mitarbeitern sind".