Sony verfolgt Zehnjahresplan für Dreams

Media Molecule brauchte etliche Jahre lang, um Dreams zu vervollständigen. Viele befürchten, dass Sony in der Zwischenzeit das Warten müde wird und das britische Studio auf andere Projekte ansetzt, doch das ist glücklicherweise nicht geschehen. Seit Anfang dieses Jahres steht das Game im Early Access bereit und bringt noch immer regelmäßig viele wundersame und einzigartige Spielideen hervor. Das britische Studio hat seit 2013 aktiv an diesem Projekt gearbeitet und Sony finanziert das Vorhaben seitdem. All die Mühe soll sich natürlich für alle Beteiligten auszahlen, deshalb haben die Japaner nun einen ehrgeizigen Zehnjahresplan für Dreams aufgestellt.

Shuhei Yoshida, Präsident der weltweiten Sony-Studios, bestätigte in einem Interview, dass der Konzern mit einigen der bekanntesten Entwickler der Plattform zusammenarbeitet, um herauszufinden, ob diese Teams offizielle Inhalte in Dreams erstellen können, auf die die Spieler einfach zugreifen können. Darüber hinaus arbeitet Media Molecule noch an der Einzelspieler-Kampagne. Weitere Infos zur spielerischen Entwicklerumgebung bekommt ihr in unseren initialen Eindrücken zur Early-Access-Spielversion.