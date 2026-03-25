Sony stellt Oscar-prämiertes VFX-Studio Pixomondo ein

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Sony plant, Pixomondo, ein VFX-Studio, das es erstmals 2022 übernommen hat, einzustellen. Das Studio, das an Titeln wie Hugo, Game of Thrones, The Boys, The Penguin, House of the Dragon und weiteren gearbeitet hat, ist seit 2001 aktiv.

Laut einem Bericht von AWN wurde zunächst erwartet, dass diese Schließung dazu führen könnte, dass fast 500 Menschen arbeitslos bleiben. Weitere Informationen, die durch ein Update mit Quellen aus dem Umfeld von Pixomondo und Sony eintreffen, berichten, dass es eher nach einigen hundert Entlassungen aussieht. Viele der Pixomondo-Mitarbeiter sind engagierte Künstler, die speziell für einen Vertrag oder Kunden engagiert wurden.

Es wird auch angemerkt, dass viele der Leute, die bei Pixomondo arbeiten, am Ende zur Sony Group versetzt werden könnten und in der größeren Blase des Unternehmens bleiben. Diese Bemühungen werden voraussichtlich mehrere Monate dauern, während Sony seine VFX-Aktivitäten bei Imageworks konsolidiert.

Die Mitarbeiter von Pixomondo wurden offenbar über den Plan informiert, da die virtuelle Produktionsabteilung von Pixomondo aufgelöst wird und die Forschungs- und Entwicklungsabteilungen zu den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen der Sony Group übergehen.