Sony schaltet Concord... wieder

HQ

Sony scheint wild entschlossen zu sein, jede Spur von Concord vom Antlitz der Erde zu tilgen. Und ehrlich gesagt, wer kann es ihnen verübeln, dass das Spiel zu einem der größten Bauchklatscher in der Geschichte der Playstation wurde - 400 Millionen Dollar gingen direkt den Bach runter. Das Team hinter dem Spiel wurde danach schnell aufgelöst, und Sony tut nun alles, um Concord aus dem kollektiven Gedächtnis verschwinden zu lassen.

Als das Spiel also unerwartet durch die harte Arbeit einer Gruppe engagierter Fans wieder zum Leben erweckt wurde, die es auf dem PC spielbar machten, dauerte es nicht lange, bis Sony anklopfte. Clips aus der geschlossenen Beta wurden von DMCA-Takedowns heimgesucht, und im offiziellen Discord-Kanal von Concord Delta wurde nun das folgende Statement veröffentlicht:

"Aufgrund besorgniserregender rechtlicher Schritte haben wir beschlossen, die Einladungen vorerst auszusetzen."

Mit anderen Worten,. Das kleine Team ist sich bewusst, dass Sony sie im Visier hat, und so liegen sowohl das Projekt als auch die Server derzeit auf Eis. Was auch bedeutet, dass Sony es zum zweiten Mal geschafft hat, Concord zu vernichten.