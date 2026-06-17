Sony patentiert einen neuen Controller mit Tasten, die während des Spiels härter oder weicher werden

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Sony hat eine Geschichte darin, kleine Gimmicks in seine Controller einzubauen, und es sieht so aus, als würde sich das auch mit der nächsten Generation von DualSense fortsetzen, da das Unternehmen ein Patent für einen Controller beantragt hat, dessen Tasten härter oder weicher werden und je nach Spielelementen mehr oder weniger Widerstand bieten.

Der Controller kann sich an das Gameplay anpassen, indem er die Mechanismen ändert, die auf Tastendrücke reagieren, laut dem Patent (das von Cheat Happens aufgenommen wurde, dank Eurogamer für den Spot). Der Controller würde ein magneto-viskoelastisches Elastomer verwenden. Im Wesentlichen ermöglicht dies die Steuerung des Härtungs- und Weichmachprozesses durch Magnete im Controller.

Es gibt Konzepte dafür, dass ein Spieler einen Knopf drücken und ihn dann um ihn herum härten lassen kann. Die Anwendungsfälle sind für manche Spieler vielleicht nicht sofort klar, aber wenn du den aktuellen DualSense lange genug benutzt hast, wirst du bemerkt haben, wie er seine adaptiven Trigger und andere Gimmick-Elemente einsetzt, um dir ein zusätzliches Immersionsgefühl zu vermitteln. Wir vermuten, dass dieses Patent erst in Gebrauch kommt, wenn wir eine neue Generation von DualSense sehen, aber wir erwarten, dass der Controller im Vergleich zum PS5-Vorgänger verbessert wird.