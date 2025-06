Sony macht den harten Wettbewerb für das Fiasko von Concord verantwortlich und beschreibt Marathon als innovativ und ansprechend

HQ

Vieles kann (und wurde) über Concord gesagt. Einer der größten Flops in der Spielegeschichte, der Sony Hunderte von Millionen Dollar gekostet hat. Laut Sony-Chef Hermen Hulst war der Hauptgrund für das Scheitern des Spiels jedoch nicht der Preis oder eher das uninspirierende Design, das im Allgemeinen das ist, was die meisten Spieler in erster Linie kritisierten.

Nein, der Flop lag einzig und allein daran, dass der Markt einfach zu hart, die Konkurrenz zu hart war, was Sony mit Marathon, dem nächsten großen Live-Service-Spiel, nicht wiederholen will.

"Ein hart umkämpftes Marktsegment"

So beschrieb Hulst das Scheitern in einem Gespräch mit Investoren und versicherte ihnen, dass Marathon, wie er verkündete, ein innovatives und zutiefst fesselndes Spiel ist.

"Ein sehr mutiger, sehr innovativer und zutiefst fesselnder Titel"

Und das trotz der Tatsache, dass Marathon viele der gleichen Probleme aufweist wie Concord, worauf auch diejenigen hingewiesen haben, die das Spiel getestet haben. Ob er es für Investoren beschönigt oder tatsächlich seinen eigenen Worten glaubt, ist schwer zu sagen, aber die meisten von uns sind sich wahrscheinlich einig, dass Marathon nicht so aussieht, als würde es ein großer Erfolg werden, wenn man nach all dem negativen Buzz von Streamern und Spielern urteilt.

Freuen Sie sich auf Marathon, und was halten Sie von den Kommentaren des Sony-Chefs zu Concord ?