Sony kündigt God of War Controller zum 20-jährigen Jubiläum für PlayStation 5 an

Kratos hat uns durch nicht weniger als vier verschiedene Konsolengenerationen hindurch unterhalten und feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum als Sonys härtestes Gaming-Maskottchen. Während des Sony-Streams wurde bestätigt, dass dies gebührend gefeiert wird.

Leider nicht mit einem neuen Spiel (was wir und alle anderen erhofft hatten), sondern mit einem stylischen Controller. Associate Art Director Dela Longfish von Santa Monica Studio kommentiert:

"Zu Ehren des 20-jährigen Jubiläums von God of War in diesem Jahr waren wir begeistert von der Gelegenheit, diesen Meilenstein mit einem neuen DualSense-Controller-Design zu feiern.

"Als wir uns überlegten, wie wir die Serie am besten verkörpern sollten, dachten wir sofort, dass die Form des Controllers perfekt zu Kratos' Omega-Tattoo passt. Egal, welches God of War-Spiel du spielst, die Form seiner roten Tinte auf dem Grau seiner aschebedeckten Haut ist eines der ikonischsten Elemente von Kratos' Look in griechischen und nordischen Sagen. Unser Team hat darauf geachtet, dass diese beiden Schlüsseltöne in der Farbauswahl für den Controller vertreten sind, um jeden Aspekt zu einer authentischen Hommage an das Design zu machen, das Kratos seit über zwei Jahrzehnten definiert."

Der Controller ist in limitierter Auflage erhältlich, also reserviert ihn, wenn die Vorbestellungen am 3. Oktober beginnen.