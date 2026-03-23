Sony entwickelt eine KI-basierte Frame-Generierungstechnologie für PlayStation-Plattformen

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Mark Cerny, Chefarchitekt von Sony PlayStation, gab Digital Foundry ein Interview, und es wurde etwas Interessantes enthüllt. Sony entwickelt in enger Zusammenarbeit mit AMD eine KI-basierte Frame-Generierungstechnologie für "PlayStation-Plattformen".

Das Ziel dafür ist ziemlich einfach: Die Bildwiederholrate von Spielen zu verbessern, ohne deutlich leistungsstärkere Hardware zu benötigen. Bei dieser Bildgenerierungstechnologie erzeugt künstliche Intelligenz Zwischenbilder zwischen den tatsächlich gerenderten Bildern, was die wahrgenommene Leistung steigern kann. Wie wir wissen, folgt Nvidias DLSS demselben Grundprinzip.

Die Technologie basiert auf dem gemeinsamen Projekt Amethyst von Sony und AMD, das sich auf eine Grafiklösung konzentriert, die maschinelles Lernen für die PlayStation-Plattform nutzt. AMDs kommendes FSR Redstone-Paket bildet die Grundlage und umfasst Bildverbesserung, Bildgenerierung und rekonstruktionsbezogene Techniken im Zusammenhang mit Raytracing.

Aber was sind dann diese "PlayStation-Plattformen"? Dabei war Cerny ziemlich kryptisch, aber eines ist klar: Für dieses Jahr ist nichts geplant.

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass wir für dieses Jahr keine weiteren Veröffentlichungen geplant haben. Und dass ich mich darauf freue, das in Zukunft weiter zu besprechen!"