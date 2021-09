Sony datiert Gran Turismo 7 auf März 2022

HQ

Der neue Trailer zu Gran Turismo 7 hat aus irgendeinem Grund nicht verraten wollen, was die Entwickler im Anschluss an die gestrige Playstation-5-Präsentation enthüllten: Das nächste Rennspiel von Polyphony Digital wird am 4. März auf PS4 und PS5 an den Start gehen. Die Videopräsentation sieht an einigen Stellen ziemlich karg aus, doch man muss sich in Erinnerung erinnern, dass wir hier von einem Cross-Gen-Titel sprechen, der sowohl auf PS4 als auch auf PS5 erscheinen soll.

Polyphony Digital präsentiert im frischen Filmmaterial Anpassungselemente und Mechaniken, einen Karrieremodus, der nach Klassik schmeckt, und Rennereignisse unterschiedlicher Art. Hermen Hulst, Leiter der Playstation Studios, hat dem nur hinzuzufügen, was er uns bereits seit über einem Jahr immer wieder ins Gedächtnis ruft... die adaptiven Trigger des Playstation-5-Controllers Dualsense erzeugen beim Fahren anscheinend einen Widerstand, der Simracing-Fans angeblich begeistern soll. Wir sind gespannt, ob diese Steuerungsmethode auf wettbewerbsfähigem Niveau eine ernstzunehmende Alternative für einen guten Satz Lenkrad und Pedale sein wird.