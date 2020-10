Fünf technische Schwerpunkte von Gran Turimos 7 auf PS5

Gran Turismo 7 wurde im Juni offiziell als PS5-Titel enthüllt, doch aktuell ist nicht klar, wann wir das Game wieder zu Gesicht bekommen werden. Unabhängig davon schreitet Polyphony Digital in der Produktion voran und diese Woche haben sie auf der offiziellen Webseite des Spiels fünf technische Revolutionen definiert, die durch Sonys Next-Gen-Hardware ermöglicht werden.

Die Leistungsfähigkeit der Konsole soll 4K-Auflösung, HDR-Effekte und 60 Bilder pro Sekunde mit Raytracing-Rendering ermöglichen - jedenfalls ist diese "angepeilte" Performance das selbstgesteckte Ziel der Japaner. Trotz dieser intensiven Berechnungen werde die SSD-Festplatte der PS5 dafür sorgen, dass die Wartezeiten zwischen den Rennen kürzer ausfallen, angeblich weitestgehend "ohne Ladezeiten".

Chefentwickler Kazunori Yamauchi und sein Team sprechen auch über die Einsatzmöglichkeiten des Dualsense-Controllers, da sie in der Technik Potential erkennen. Dank des haptischen Feedbacks des Geräts möchten sie versuchen zu vermitteln, wie sich ein Lenkrad unter diesen Belastungen anfühlt, während die adaptiven Trigger den Widerstand simulieren sollen, den wir beim Betätigen der Bremse spüren. Damit das Gaspedal in euren Fingerspitzen richtig kribbelt, wird wohl selbst das ABS entsprechende Vibrationen an den Controller weitergeben.

Das letzte große Standbein bildet die Klangkulisse von Gran Turismo 7. Die sogenannte "3D-Tempest-Audiotechnologie" der Playstation 5 soll laut Polyphony "die Position anderer Autos und Fahrer durch Ton widerspiegeln können". Ob wir das bei all den Motorengeräuschen und quietschenden Reifen wirklich heraushören können, ist natürlich eine andere Frage, doch die Japaner gehen davon aus, dass Rennspiele auf der nächsten Konsolengeneration einen Sprung nach vorne machen werden. Was noch nicht bekannt ist, ist der Starttermin von Gran Turismo 7.