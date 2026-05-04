Sony-Chef glaubt, dass Probleme im Spielegeschäft durch "Überinvestitionen während COVID-19" verursacht werden.

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Es scheint viele gute Theorien darüber zu geben, warum die Spieleindustrie sich in ihrer aktuellen Lage befindet. Vielleicht werden einige Arbeitsplätze durch KI ersetzt, vielleicht haben sich die allgemeinen Marktbedingungen durch makroökonomischen Druck verschlechtert, oder vielleicht... Es ist etwas ganz anderes? Mehrfach haben bestimmte Wirtschaftsexperten auf COVID-19 hingewiesen und vermuten, dass in diesem Zeitraum viel zu viel Geld in die Glücksspielbranche investiert wurde.

Konkret erklärte der ehemalige PlayStation-Boss Shuhei Yoshida in einem Interview mit WhatCulture, dass es sich tatsächlich um eine Art Illusion handele – eine Ungerechtigkeit gegenüber der Branche:

"Die Schließungen, Entlassungen und die Absagen sind das Ergebnis dieser Anpassungen aus den Fehleinschätzen, die viele Unternehmen getroffen haben. Ich denke, das war der große Optimismus der Zeit während Covid-19. Die Branche wuchs so sehr, weil [die Menschen] zu Hause bleiben mussten, und Videospiele waren der einfachste und günstigste Weg, unterhalten zu werden. Sie erlebten also einen enormen Wachstumsanstieg der Branche, und viele Investoren steckten Geld in den Sektor, sodass diese Verlage zu viel einstellten und zu viel investierten. Sie haben zu viele Leute eingestellt. Sie haben in Projekte investiert, die sie nicht hätten haben sollen."

Wie erwähnt, ist die Antwort wahrscheinlich eine Kombination mehrerer Faktoren, aber die Frage bleibt, ob ein wesentlicher Teil der Erklärung bis auf COVID-19 zurückverfolgt werden kann – was denken Sie?