Sonos kehrt mit Sonos Play und Era 100 SL zu seinen Wurzeln zurück

Das neue Sonos Play bleibt das vielseitigere Produktportfolio. Er ist sowohl für Multiroom- als auch für Stereoanlagen gedacht, falls du mehr als einen hast, kann kabellos mit 24 Stunden Akkulaufzeit genutzt werden und ist dauerhaft in einer Ladebasis platziert, da kein Stromkabel verwendet wird. Er hat eine IP67-Wasserdichtigkeit und ist sogar mit einer eingebauten Powerbank ausgestattet, da der 35-Wh-Akku mehr als ausreicht, um die drei Class-H-Verstärker anzutreiben. Der Akku ist außerdem austauschbar, was die Lebensdauer des Produkts erheblich verlängert.

Er verfügt über zwei Hochtöner, einen Mitteltoner und ein Mikrofonarray, das mit der Trueplay-Software zusammenarbeitet, um den Lautsprecher für den Raum zu optimieren, in dem er spielt, einschließlich Echounterdrückung. Obwohl es für den Einsatz mit WLAN gedacht ist, können auch mehrere Lautsprecher mit Bluetooth verwendet werden, da der 5.3-Standard bis zu vier Play- oder Move-2-Geräte unterstützt. Er kostet 200 Dollar.

Für diejenigen, die einen einfacheren und günstigeren Zugang zu Sonos bevorzugen und dennoch moderne Funktionen wie Sprachsteuerung bieten, verfügt der Era 100 SL über den Großteil der gleichen Hardware sowie verstellbaren EQ und Trueplay-Software und kostet 189 US-Dollar.

