Sonos gibt nach dem App-Fiasko einen großen Fehler zu: "Wir haben zu viel und zu schnell verändert"

Das vergangene Jahr war für Sonos nicht gerade ein triumphales Jahr, und der sonst so beliebte Technologiehersteller sah sich gezwungen, einen Großteil seiner Energie darauf zu verwenden, die Folgen des umstrittenen App-Updates zu bereinigen.

Heute, zwei Jahre später, ist Sonos ungewöhnlich selbstkritisch und räumt seine Fehler ein. In einem Interview sagt amtierender CEO Tom Conrad, dass sie einfach versucht haben, zu viel auf einmal zu verändern. Dies führte zu einer Flut von Kritik von wütenden Nutzern. Im Gespräch mit TechRadar sagte Conrad:

"Wir haben einfach zu viel zu schnell verändert und dabei eine Menge taktischer Fehler gemacht. In meinem ersten Jahr im Unternehmen mussten wir so viel Energie darauf verwenden, das Schiff in Bezug auf die Softwareplattform zu verbessern, die allen Systemerlebnissen zugrunde liegt, dass wir unsere neuen Hardware-Einführungen absichtlich pausierten, um wieder auf Niveau zu kommen."

Infolgedessen hat Sonos im vergangenen Jahr fast vollständig die Entwicklung neuer Hardware pausiert und sich stattdessen darauf konzentriert, die Software zu reparieren und das Vertrauen seiner Kunden zurückzugewinnen. Künftig versprechen sie, vorsichtiger zu sein und enger mit ihren Nutzern zusammenzuarbeiten. Sie werden mehr Leute zu Beta-Tests einladen und Änderungen schrittweise einführen, anstatt riesige Updates auf einmal zu veröffentlichen.

Das ist natürlich eine klare und positive Veränderung, und es klingt definitiv so, als hätten sie aus ihren Fehlern gelernt. Neue Produkte sind ebenfalls in Planung, mit mehreren geplanten Markteinführungen im Laufe des Jahres, und hoffentlich werden sie erfolgreich sein, sodass das Unternehmen zu "Lautsprechern, die einfach funktionieren" zurückkehren kann.

Benutzen Sie Sonos und gehören Sie zu den vielen, die letztes Jahr das Vertrauen in den Hersteller verloren haben?