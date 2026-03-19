Sonic the Hedgehog 4 bekommt einen ersten Teaser und neue Schauspieler werden enthüllt

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Es ist noch genau ein Jahr, bis wir uns in der Dunkelheit des Kinos niederlassen und ein neues Abenteuer mit Sonic the Hedgehog und seinen Freunden genießen können, die diesmal von Amy Rose begleitet werden. Und das ist gut so, denn diesmal wird Metal Sonic beteiligt sein, und Zeitreisen scheinen Realität zu sein.

Paramount Pictures hat nun einen kurzen Teaser veröffentlicht, der kurz die Prämisse des kommenden Films einführt und gleichzeitig den Titel und das Logo des Films enthüllt. Wenig überraschend heißt er einfach Sonic the Hedgehog 4, und es scheint, dass die Gerüchte über einen Film basierend auf Sonic CD (von 1993) stimmen, denn wer genau hinhört, kann im Video einen Ausschnitt des Songs "Sonic Boom" hören, der von Sonic CD stammt.

Neben zurückkehrenden Schauspielern wie Jim Carrey, Ben Schwartz, Idris Elba, Keanu Reeves, James Marsden und Tika Sumpter wird das Ensemble auch um Top-Talente (dank Variety) wie Kristen Bell, Ben Kingsley, Matt Berry, Colleen O'Shaughnessey, Lee Majdoub, Nick Offerman und Richard Ayoade erweitert.

Schauen Sie es sich unten an. Der 19. März – genau in einem Jahr – ist der Eröffnungstag.