Someday You'll Return: CBE Software verringert Frust in Stealth-Passagen

Der erzählerische Thriller Someday You'll Return wurde Anfang dieses Monats auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht und obwohl die Prämisse vielversprechend aussah (und laut unserer Rezension neben lustigen Rätsel und einer atmosphärischen Umgebung durchaus funktionierte), wollte das Spiel zu viel und konnte am Ende keine konsistente Erfahrung abliefern. Der Entwickler CBE Software meint diese Probleme erkannt zu haben, denn basierend auf dem Feedback der Spieler wurden einige Dinge verändert.

Um das Gesamterlebnis zu verbessern, sollen bereits erarbeitete Inhalte ausgeklammert werden. CBE spricht buchstäblich davon, mehrere "Stunden an Spielinhalt" in der zweiten Spielhälfte zu sparen, wenn man ein paar unnütze Rätsel als optional anbietet und die Spieler frustfrei durch die Stealth-Passagen schickt. Die ausgeschlossenen Puzzles können durch Erkundung trotzdem weiterhin gelöst werden und die Stealth-Sequenzen werden mit einem magischen Trank vereinfacht, den sich die Spieler mit ein paar Zutaten brauen können. Auf diese Weise sollen sie der Instakill-Mechanik nicht mehr so leicht zum Opfer fallen, was eine gute Entscheidung sein dürfte.