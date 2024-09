Sollten Sie der HBO-Branche eine Chance geben?

Ich will gleich ehrlich sein - ich liebe HBOs Industry, es ist genau meine Art von Show. Davon abgesehen wird es sicherlich nicht jedermanns Sache sein, aber hören Sie mir zu und probieren Sie es vielleicht aus, wenn Sie neugierig sind.

Industry folgt einer Gruppe junger Finanzexperten, die miteinander um den Erfolg konkurrieren, um die Chance, bei der renommierten Londoner Firma Pierpoint & Co aufzusteigen. Für diejenigen, die mit Succession vertraut sind (wenn Sie es nicht sind, sollten Sie es sein): Dies ist eine dieser Shows, in denen Sie nur die schlimmsten Leute dabei beobachten können, wie sie gegeneinander intrigieren und sich gegenseitig zerfleischen. Die Ernsthaftigkeit jeder ihrer Handlungen wird durch ihren von Unternehmen unterstützten Status erhöht, aber letztendlich spielen sie ihre Tage belanglos in einer Art elitärer Echokammer.

Jetzt, in der dritten Staffel, nimmt Industry stark Fahrt auf, mit der Verschiebung des Sendeplatzes zu einem günstigeren und der Einbeziehung einiger großer Namen in die Besetzung, die es auf die höchste Zuschauerzahl aller Zeiten katapultiert - in der dritten Folge der dritten Staffel - eine Leistung, die auf Dynamik hinweist. Nicht von flüchtigem, gipfelndem Erfolg, also steigen Sie in die Action ein, bevor sie wirklich zum Mainstream wird.

Außerdem, stellen Sie sich meine Freude vor, wenn ich inmitten dieses Erfolgs sehe, dass andere Medien wie Deadline und IGN anfangen, darüber zu sprechen - also bin ich jetzt auch hier und spreche darüber. Apropos, nehmen Sie nicht nur mein Wort für die Show.

IGN's Emma Fraser sagte: "Der Schritt der Industrie zu einem begehrten Sonntagabend-Sendeplatz ist wohlverdient - das Finanzdrama entwickelt sich in seiner spannenden dritten Staffel von gut zu großartig. Rücksichtsloser Ehrgeiz und ein Pendel, das zwischen Erfolg und Misserfolg schwingt, tragen zur allgemeinen Anspannung bei, während die Mitarbeiter von Pierpoint & Co. die rutschige Leiter dieses volatilen Geschäfts weiter erklimmen.

"Die sich entwickelnden Beziehungen im Büro und die neuen Charaktere, die von Kit Harington und Sarah Goldberg gespielt werden, sind starke Ergänzungen für ein Ensemble, das aus allen Rohren feuert. Die Handlung bewegt sich in einem halsbrecherischen Tempo, so dass es schwer sein kann, zu Atem zu kommen, aber die Schöpfer Mickey Down und Konrad Kay haben eine der besten Serien des Jahres 2024 bisher abgeliefert."

Ich werde mit dir auf Augenhöhe sein. Industry war nicht immer erstaunlich, es hat einige Zeit gedauert, bis ich dort war, wo es jetzt ist, aber wenn du es schaffst, dich durch die erste Staffel zu kämpfen, wirst du belohnt. Nochmals, verlassen Sie sich nicht nur auf mein Wort - Staffel zwei und drei liegen derzeit beide bei 96% Kritikerbewertungen auf Rotten Tomatoes, und Staffel drei liegt obendrein bei 83% Zuschauerbewertung.

All dies soll sagen, dass es gut ist, sich Zeit zu nehmen.

In der Branche (kein Wortspiel beabsichtigt) ist es halsabschneiderisch. Shows werden in der Streaming-Ära nach nur einer Staffel links und rechts abgesetzt. Wir müssen die ganze Serie sofort verschlingen (obwohl wir heutzutage nur sehr wenige Episoden haben), als ob der Erfolg nicht vom ersten Tag an offensichtlich und überwältigend wäre, dann gibt uns das Studio einen Bolzenschuss an den Kopf.

Industry war nicht perfekt. Es hat Zeit gebraucht, um wirklich gut zu werden, aber jetzt ist es so, und jetzt schauen die Leute zu - alles, weil man sich Zeit genommen hat. Hoffen wir also, dass mehr Studios Zeit in ihre Produkte investieren, und dass Sie einen Teil Ihrer Zeit investieren, um dieser Serie die Chance zu geben, die sie verdient (danke, IGN).