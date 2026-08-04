Solarenergie dominiert heute den Energiemix Kaliforniens

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Es gibt viele Debatten darüber, welche Art von Energie wir wählen, denn alles hat seine Nachteile. Aber eine Sache, der viele Menschen offenbar zustimmen, ist, dass Solarenergie eine sinnvolle Wahl ist.

Nun berichtet der Sprecher, dass Kalifornien im Mai einen unglaublichen Meilenstein erreicht hat, da mehr als die Hälfte der Energie im größten Bundesstaat des Landes von der Sonne stammt. Dies wurde unter anderem durch eine Batteriekapazität erreicht, die es ermöglicht, Strom nachts zu speichern und so eine bessere Energienutzung zu ermöglichen.