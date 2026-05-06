So könnte das faltbare iPhone Ultra aussehen

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Der YouTube-Kanal Unbox Therapy hat eine zehnminütige Nahaufnahme eines Dummy-Geräts veröffentlicht, das dem iPhone Ultra ähneln soll.

Das Video von Unbox Therapy zeigt den Scharniermechanismus, der nicht das widerspiegeln soll, was Apple letztlich auf den Markt bringen wird. Das Video konzentriert sich auf das physische Erlebnis, also wie sich das Gerät beim Öffnen und Schließen anfühlt, wie gut es in die Tasche fällt, wie leicht die Tasten erreichbar sein kann, sowie Details wie die Platzierung der Lautsprecher und die allgemeine Ergonomie. Detaillierte Messungen der Dummy-Einheit betragen 117 mm in der Höhe, 84,27 mm in der Breite und 11,02 mm in der Dicke, wenn sie ohne Kamerastoß geschlossen ist, mit der Kamera auf 16,57 mm und etwa 5,2 mm im geöffneten Modus.

Berichtet von 9 to 5 Mac, veröffentlichte vor ein paar Tagen ein zuverlässiger Leaker Sonny Dickson ein Foto einer iPhone Fold-Dummy-Einheit, zusammen mit angeblichen Dummy-Einheiten des iPhone 18 Pro und des iPhone 18 Pro Max. Dieses "iPhone Fold" wird wahrscheinlich iPhone Ultra heißen.

Die Welt bereitet sich offensichtlich zunehmend auf ein faltbares iPhone Ultra vor.