So sieht das nächste Magic: The Gathering -Set mit den Ninja Turtles aus

Wizards of the Coast baut seine Magic The Gathering Beyond Universe-Reihe mit neuen Kollaborationen mit Comic-Figuren weiter aus, wie es bereits bei der kürzlich veröffentlichten Spider-Man-Kollektion der Fall war. Jetzt sind die anderen Bewohner der Stadt, die niemals schläft, an der Reihe, die Sammelkartenbehandlung zu erhalten, und sie sind niemand anderes als die in der Kanalisation gezüchteten Beschützer der Stadt, die Teenage Mutant Ninja Turtles.

Die "Schildkröten-Power" von Leonardo, Raffael, Donatello und Michelangelo und ihren Verbündeten (und Feinden) wird am März 6, 2026 in den Fachgeschäften eintreffen. Turtle Power ist nicht nur eine Anspielung auf den berühmten Ausdruck der Nina Turtles, sondern auch der Name des Commander-Decks des Sets, das austauschbare Commander enthält.

Dieses Set enthält auch einige Grafiken und Illustrationen des originalen Ninja Turtles-Cartoonisten Kevin Eastman. Diese Karten enthalten randlose Kunst und einen brillanten Kevin-Stempel.

Das Release-Event im Store findet vom 27. Februar bis zum 5. März statt. Schauen Sie sich unten das offizielle Bundle und ein paar Beispiel-Magic x TMNT-Karten an.