So hätten Metal Gear-Charaktere als Mega Man X-Bosse aussehen können

Charaktere wie Sniper Wolf, Psycho Mantis und Metal Gear Rex sind natürlich sehr ikonisch im Metal Gear Solid-Universum, aber es besteht kein Zweifel, dass die Namen auch für Mega Man X-Bosse geeignet gewesen wären. Nun hat der Schöpfer des gefeierten Owlboy, Simon Stafsnes Andersen, die Sache selbst in die Hand genommen.

Über Bluesky hat er seine eigenen Interpretationen davon entwickelt, wie einige der berühmtesten Codenamen aus dem Mega Gear Solid-Universum als Mega Man X-Gegner hätten aussehen können, und dahinter steckt viel Nachdenken, das Fans sicher zu schätzen wissen werden. Er nennt seine Kreation Mega Gear Solid X, und du findest es im untenstehenden Beitrag. Achten Sie darauf, das Bild richtig zu vergrößern, um die beeindruckende Detailgenauigkeit zu erkennen.