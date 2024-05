Smite 2 veranstaltet nächste Woche sein zweites Alpha-Wochenende

HQ

Hi-Rez Studios und Titan Forge Games hat angekündigt, dass jeder, der einen zweiten Vorgeschmack auf Smite 2 bekommen möchte, das Wochenende vor dem 31. Mai in seinem Kalender einstreichen kann. Die Third-Person-MOBA-Fortsetzung wird am nächsten Wochenende ihre zweite Alpha Weekend veranstalten, was bedeutet, dass Sie das Spiel starten, einen Vorgeschmack auf die angepassten und verbesserten Systeme bekommen und sehen können, wie es sich vor seinem eventuellen Debüt entwickelt.

Die Server für das Spiel werden am 31. Mai um 1:00 Uhr BST / 2:00 Uhr MESZ geöffnet und dann wahrscheinlich am Sonntag geschlossen, wie es beim vorherigen Alpha Weekend der Fall war. Um Zugang zu erhalten, müssen Sie lediglich eine Kopie der Founder Pack für das Spiel besitzen.

Um einen Eindruck davon zu bekommen, was dieses Alpha Weekend bieten wird, lesen Sie unbedingt unser aktuelles Interview mit Titan Forge über Smite 2 .