Slay the Spire 2 war Berichten zufolge Steam s Bestsellertitel im März

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Es gab viele Schwergewichte, die den März 2026 als einen Monat in Videospiel-Begriffen definierten, wobei Crimson Desert und Resident Evil Requiem (das Spiel Ende Februar erschien) zwei wichtige Gesprächsthemen waren. Daher könnte man annehmen, dass eines der vielen AAA-Blockbuster-Projekte die meistverkauften Steam-Charts angeführt hätte, aber laut Alinea Analytics war das weit davon entfernt.

Rhys Elliott, Leiter der Marktanalyse des Unternehmens, hat einen ausführlichen Bericht veröffentlicht, in dem er sich die meistverkauften Steam-Spiele des März ansieht und es einen sehr klaren Gewinner gibt. Slay the Spire 2, obwohl es nur ein Early-Access-Projekt ist, erwies sich als Titan des Monats, indem es im vergangenen Monat bis zu 5,3 Millionen verkaufte Exemplare erzielte – eine Megaleistung, die sie deutlich von der Konkurrenz abhebt.

Tatsächlich war der zweitmeistverkaufte Titel des März angeblich Crimson Desert mit 1,9 Millionen Exemplaren, vor Climber Animals Together mit 1,2 Millionen und Resident Evil Requiem mit 1,2 Millionen.

Der Bericht behauptet sogar, dass Slay the Spire 2 bereits allein auf Steam 108 Millionen Dollar Einnahmen erzielt hat, was das Projekt für den dahinterstehenden Indie-Entwickler zu einem riesigen Erfolg macht.

Der April wird auch ein großer Monat für Videospiele, aber welcher Titel wird deiner Meinung nach die meistverkauften Charts des Monats anführen?