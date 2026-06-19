Slay the Spire 2 tauscht einen Boss aus Akt 3 gegen einen anderen, führt echtes RNG im neuen Patch ein

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Das Team von MegaCrit hat den neuesten Patch für Slay the Spire 2 vorgestellt, bei dem wir uns von einem Boss im Akt 3 verabschieden, einen neuen Endgame-Gegner begrüßen und viele von Fans gewünschte Features eingeführt werden.

Zuerst gibt es die Frage der Reparatur des RNG, was Ed von MegaCrit im Steam-Beitrag des Updates erklärt. Im Grunde wurde beim Erstellen des Spiels Slay the Spire 2 ein PRNG-System verwendet, das viele andere Spiele verwenden. Allerdings wurde im System ein Exploit entdeckt, der es den Spielern ermöglichte, vorherzusagen, welche Flüche sie bekommen würden und welche Umgebungen sie in ihren Durchläufen erkunden würden. Dieser Exploit wurde nun entfernt, und Slay the Spire 2 ist ein Spiel, das stolz behauptet, dass das Leid, das es einem bereitet, völlig zufällig ist.

Was neue Features angeht, gibt es jetzt ein Bestiarium, mit dem man weiter mit der Welt interagieren kann, indem man alle Kreaturen sieht, denen man begegnet ist und die man mit Karten besiegt hat . Außerdem wurde in diesem jüngsten Update die Integration von Steam Workshop integriert, sodass Spieler Mods erstellen können, um ihr Spielerlebnis zu verändern. Vielleicht wird jemand einen Ersatz-Doormaker machen, denn der Boss aus Akt 3 hat sich in diesem neuen Patch von uns verabschiedet.

MegaCrit erklärt, dass das Komplexitätsniveau von The Doormaker für das, was sie im Spiel wollten, zu hoch war, weshalb er entfernt wurde. An seiner Stelle wurde ein neuer Boss, Aeonglass, eingesetzt, der am Ende der Durchläufe der Spieler auf sie wartet, um ihnen als letzte Hürde vor dem Endboss im Weg zu stehen.