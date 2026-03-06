Slay the Spire 2 s Spitzenspielerzahl ist zum Start mehr als dreimal so hoch wie bei Marathon

HQ

Einige Probleme wurden gestern Abend auf Steam gemeldet, da sowohl Slay the Spire 2 als auch Marathon gleichzeitig gestartet wurden. Da ein Spiel ein Extraction-Shooter und ein anderes ein Deckbuilding-Roguelike ist, ist es schwer nachzuvollziehen, wie sie sich gegenseitig das Publikum hätten abwerben können, aber es scheint, als hätte sich das eine auf der PC-Plattform eindeutig gegen das andere durchgesetzt.

Laut SteamDB liegen die Zahlen für den Start von Marathon bei 88.337 Zahlen für den 24-Stunden-Gipfel. Das wird wahrscheinlich an diesem Wochenende steigen, da mehr Menschen nach einer arbeitsreichen Zeit wieder ins Spiel einsteigen können. Wenn wir uns jedoch die Zahlen von Slay the Spire 2 anschauen, ist klar zu erkennen, wo Steam-Spieler ihre Zeit lieber verbringen, denn die maximale Spielerzahl in den 24 Stunden seit dem Start liegt bei satte 288.314.

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Slay the Spire 2 Marathon auf diese Weise übertrumpft. Es ist in erster Linie eine Fortsetzung, was bedeutet, dass es bereits eine bestehende Fangemeinde hat. Außerdem ist Slay the Spire 2 im Early Access nur auf Steam spielbar, während Marathon auch auf Konsolen gekauft werden kann. Slay the Spire 2 ist auch ein günstigeres Spiel, obwohl das wahrscheinlich kein entscheidender Faktor bei der Entscheidung ist, welches Spiel sie spielen wollen.

Marathon sollte sich wahrscheinlich nicht allzu viele Gedanken über den Aufstieg eines kartenbasierten Deckbuilders machen und stattdessen etwas wie ARC Raiders für den Wettbewerb in Betracht ziehen. Embarks Extraction-Shooter dominiert weiterhin Steam und erreicht einen 24-Stunden-Rekord von 192.003 Spielern, mehr als 100.000 km gegenüber Marathon.