Slay the Spire 2 Entwickler erklären neuen Spielern, wie die Patching-Methoden funktionieren

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Slay the Spire 2 war sofort ein Erfolg, sobald es im Early Access online ging. Wie bei allen Early-Access-Spielen gibt es jedoch noch viel Arbeit mit Slay the Spire 2, wie der erste Beta-Patch des Spiels beweist, der sicherlich nicht der letzte sein wird.

Nachdem die "unendlichen Builds" entfernt wurden, war der erste große Balance-Patch ziemlich umstritten, was zu einer massiven Kritik am Spiel führte. Dies veranlasste MegaCrit, den Entwickler des Spiels, zu erklären, wie seine Patches funktionieren, und schrieb folgende Nachricht in den sozialen Medien:

"Da wir viele neue Spieler haben, die während der Early-Access-Phase von StS1 nicht dabei waren, und Spieler, die generell neu bei Early-Access-Spielen sind, wollten wir unsere Patching-Methodik etwas erklären. Wir nehmen Änderungen vor, basierend auf einer Mischung aus Spielerfeedback, gesammelten Kennzahlen und unseren eigenen Designphilosophien. Obwohl wir Feedback auf vielen Plattformen betrachten, ist das Feedback, das wir über den Ingame-Reporter von Spielern erhalten, die den Patch selbst testen, für uns am nützlichsten.

Dieser Beta-Balance-Pass war der erste von vielen, die in den nächsten 1-2 Jahren erscheinen sollten. Das Spiel wird sich ständig verändern, mit dem ultimativen Ziel, ein so ausgewogenes Erlebnis zu machen wie StS1. Dieser Fortschritt wird nicht linear sein, und keine Veränderung ist notwendigerweise dauerhaft. Der Beta-Zweig wird die meisten experimentellen Änderungen sehen und jedes Mal angepasst werden, bis wir glauben, dass er für den Hauptzweig stabil genug ist. Die Teilnahme an diesem Prozess ist optional, aber sehr hilfreich. Danke für eure Geduld, während wir StS2 langsam in seine endgültige Form formen!"

Die Patches im Beta-Zweig müssen nicht unbedingt sofort von den Spielern abgerufen werden, da sie mit Slay the Spire 2 die Steam-Einstellungen etwas ändern müssen. Allerdings verschwinden diese Patches nicht nur, weil dein Lieblingsbuild generft wurde und du darüber nicht glücklich bist. Da Slay the Spire 2 noch einen langen Lebenszyklus vor sich hat, bevor es vollständig veröffentlicht wird, ist klar, dass MegaCrit nicht möchte, dass Spieler die beste Spielweise herausfinden und sich zu früh langweilen.