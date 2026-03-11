Slate hat nur einen Monat vor der Einführung seines neuen modularen Trucks einen neuen CEO.

HQ

Slate ist vielleicht eine der interessantesten neuen Elektrofahrzeugmarken, die weltweit entstehen. Ihr modularer Truck startet bei etwa 25.000 Dollar und ermöglicht es den Kunden, nahezu alle Aspekte des Fahrzeugs anzupassen, während sie einen deutlichen Low-Fi-Grundpreis beibehalten.

Doch nur wenige Monate bevor die endgültigen Preismodelle und die Markteinführungszeiten im Juli bekannt gegeben werden, hat das Unternehmen nun die CEOs getauscht. Laut Newsweek ist Chris Barman nun als CEO ausgestiegen, bleibt aber als Präsident der Fahrzeuge.

Der neue CEO ist Peter Faricy, der zuvor bei Ford tätig war und über ein Jahrzehnt lang Vizepräsident des Amazon Marketplace war.

Es ist derzeit unklar, ob dies tatsächlich Slates Tonhöhe oder Ton verändert, aber es scheint immer noch so, als wäre alles vorwärts für die eigentliche Enthüllung im Juli. Den ursprünglichen Pitch können Sie unten sehen.