Skull and Bones ' erste Staffel erscheint nächste Woche

Ubisoft verschwendet keine Zeit, um neue Inhalte auf Skull and Bones zu bringen (zum Glück, wie wir in unserem Test sagen, braucht es das), da die erste Staffel der Live-Prämisse des Spiels bereits nächste Woche beginnt.

Diese Saison, die als Raging Tides bekannt ist, bringt eine Reihe neuer Inhalte in den Piratentitel, darunter einen neuen Piratenlord in die Schlacht (Philippe La Peste), ein neues Kingpin Tylosaurus-Monster zum Jagen, zusätzliche Übernahmemöglichkeiten und legendäre Raubüberfälle, mehr Fraktionskonvois, weitere Unterstützung bei der Gebietskontrolle und natürlich Saisonbelohnungen, um dein Schiff noch mehr hervorzuheben.

Season 1: Raging Tides wird bereits am 27. Februar 2024 in Skull and Bones debütieren, und Sie können sich den Trailer für die kommende Staffel unten ansehen.