Skeleton Crew ist Disneys unbeliebteste Star Wars-Serie

Der deutlich kinderfreundlichere Star Wars: Skeleton Crew wurde von den Fans nicht ganz so mit offenen Armen aufgenommen, wie Disney es sich vielleicht erhofft hatte, und seine Premiere war fast katastrophal. Nach den Metriken von Nielsen wurden die ersten beiden Episoden in der ersten Woche insgesamt 382 Millionen Minuten gestreamt, was die niedrigste Zahl ist, die jemals für eine Star Wars -Serie erreicht wurde.

Zum Vergleich: The Acolyte erreichte mit den ersten beiden Episoden in der Premierenwoche 488 Millionen Minuten, während die dritte Staffel von The Mandalorian in der gleichen Zeit 823 Millionen Minuten erreichte.

Denn trotz allgemein positiver Kritiken von Fans und Kritikern, vor allem für das "Post-Die Rückkehr der Jedi-Ritter"-Feeling, das sich auf Kinder konzentriert, die auf ein intergalaktisches Weltraumabenteuer entführt werden. Die Serie war jedoch nicht in der Lage, dies in starke Einschaltquoten umzusetzen, und trotz der Diskussionen über eine zweite Staffel durch den Regisseur der Serie, Jon Watts, hängt nun alles davon ab, ob die letzten Episoden tatsächlich mehr Zuschauer angezogen haben oder nicht.

"Wir haben zu 100 Prozent eine Idee für eine zweite Staffel und wissen, was wir tun würden. Du wirst mit den Kindern aufwachsen."

Wie wir alle wissen, hat es The Acolyte nicht geschafft, genügend Zuschauer zu gewinnen, um weitere Staffeln zu rechtfertigen, auch aufgrund der enormen Produktionskosten, aber das Risiko besteht nun, dass Skeleton Crew das gleiche Schicksal erleiden könnte.

Schaust du dir Star Wars: Skeleton Crew an und was hältst du von der Show?