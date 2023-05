Six Days in Fallujah startet im Juni als Early Access

HQ

Die Entwickler von Highwire Games und Publisher Victura bekamen erwartungsgemäß viel negative Aufmerksamkeit, als sie Six Days in Fallujah im Jahr 2021 wiederbelebten, nachdem Konami seine Beteiligung daran mehr als ein Jahrzehnt zuvor beendet hatte, so dass es nicht verwunderlich war, als das Spiel vom Radar verschwand und seinen angekündigten Start im Herbst 2022 verpasste . Dies führte natürlich dazu, dass viele glaubten, das Projekt sei ein für alle Mal abgebrochen worden, aber das ist nicht der Fall.

Der heutige Trailer verrät, dass Six Days in Fallujah am 22. Juni als Steam Early Access starten wird. Diese Version wird aus vier Koop-Missionen bestehen, in denen sich bis zu vier Spieler auf den prozedural generierten Karten zusammenschließen können, die die Entwickler vor zwei Jahren hervorgehoben haben. Alle vier Missionen werden sich auf die amerikanischen Streitkräfte konzentrieren, also hört es sich so an, als würden wir nicht sehen, wie es funktioniert, als Einheimischer zu spielen. Wir könnten jedoch vor dem Start als Einzelspieler-Kampagne KI-gesteuerte Teamkollegen, mehr Koop-Missionen, mehr Nationalitäten und ein paar andere Dinge hinzufügen, bevor der offizielle Start mindestens ein Jahr entfernt ist.

Was glauben Sie, wie Six Days of Fallujah in drei Wochen aufgenommen wird?