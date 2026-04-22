Silo kehrt im Juli für die vorletzte Staffel zu Apple TV zurück

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Apple TV hat angekündigt, dass die dritte Staffel seiner Dramaserie Silo bereits im Juli dieses Jahres mit dem Streaming beginnen wird. Die erste Folge feiert am 3. Juli Premiere, gefolgt von wöchentlichen Episoden bis zum Ende der zehnteiligen Staffel am 4. September.

Die Geschichte wird das vorletzte Mal sein, dass Rebecca Ferguson in die Rolle der Figur Juliette Nichols schlüpft, und die Geschichte der dritten Staffel von Silo zeigt, wie Juliette mit dem Gedächtnisverlust umgeht, der das Überleben ihrer 'Reinigung' verursacht hat - während eine neue Bedrohung auftaucht, die eine Gefahr für die Rebellion und ihre Bemühungen darstellt.

Da Staffel 3 näher rückt, wurde der Teaser-Trailer für diese nächste Episodenreihe geteilt und kann unten angesehen werden. Es ist unklar, wann die vierte und letzte Staffel folgen wird, aber Apple TV hat sie bereits genehmigt, sodass sie ohne Zweifel auf dem Weg ist.