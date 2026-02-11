Silent Hill: Townfall wird am Freitagmorgen ausführlicher vorgestellt

HQ

Es wird ein sehr, sehr harter Freitagmorgen für die europäischen Spieler da draußen, denn spät am Donnerstag findet die nächste (und absolut riesige) State of Play-Präsentation von PlayStation ab 22:00 GMT/23:00 MESZ statt. Da das über eine Stunde dauert, rechnet man vielleicht schon damit, in der Nacht ziemlich spät ins Bett zu gehen, aber es stellt sich heraus, dass man nicht so schnell in den Schlaf einschlafen wird, wie man es sich erhofft hätte.

Konami hat bekannt gegeben, dass eine weitere Silent Hill Transmission bevorsteht, die kurz nach dem kommenden State of Play folgen wird. Bedeutet das, dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt? Vielleicht. Aber was wir wissen, ist, dass die Serie einen tieferen Einblick in Silent Hill: Townfall bietet und gleichzeitig "die neuesten Updates der Silent Hill-Reihe" teilt.

Der Beginn dieser Übertragung ist für 00:00 GMT/1:00 Uhr MEZ am Morgen des 13. Februar angesetzt, also ja, es wird eine verdammt lange Nacht...