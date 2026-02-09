PlayStation State of Play bestätigt für den 12. Februar

HQ

In letzter Zeit kursieren viele Gerüchte, dass im Februar eine PlayStation-State-of-Play-Übertragung stattfinden würde, und schließlich hat Sony den Nebel um diese Behauptungen gelöst und bestätigt, dass diese Woche eine Sendung stattfinden wird.

Geplant für Donnerstag, den 12. Februar um 22:00 GMT/23:00 MEZ, wird diese Show eine riesige Dauer von über einer Stunde und verspricht "Nachrichten, Gameplay-Updates und Ankündigungen von Spielestudios weltweit".

Der PlayStation Blog-Beitrag geht noch einen Schritt weiter und fügt hinzu: "Im Februar wird State of Play auffällige Third-Party- und Indie-Spiele für die PS5 in den Mittelpunkt stellen, zusammen mit den neuesten Beiträgen von Teams von PlayStation Studios."

Wirst du diese Woche den State of Play verfolgen und was erhoffst du dir auf der Show zu sehen?