Silent Hill f in Australien wegen umstrittener Inhalte gesperrt

Dem nächsten Kapitel in Konamis schauriger Saga wurde in Australien die Einstufung verweigert. Das bedeutet, dass das Spiel in dem Land nicht verkauft oder vertrieben wird, es sei denn, es werden vor der Veröffentlichung Änderungen vorgenommen, um die erforderlichen Standards zu erfüllen. Das Australian Classification Board hat den Grund für die Entscheidung nicht angegeben, aber die inhaltlichen Warnungen des Spiels umfassen Themen wie Geschlechterdiskriminierung, Kindesmissbrauch, Mobbing, drogeninduzierte Halluzinationen, Folter und grafische Gewalt.

Australien ist bekannt für seine notorisch strenge Haltung gegenüber kontroversen oder beleidigenden Medieninhalten, und dies ist nicht das erste Mal, dass ein Silent Hill-Spiel im Land auf Widerstand stößt. Silent Hill: Homecoming, der 2008 veröffentlicht wurde, wurde zunächst wegen seines gewalttätigen Inhalts verboten, obwohl später eine zensierte Version, die speziell für den australischen Markt entwickelt wurde, genehmigt wurde.

Konami plant, Silent Hill f noch in diesem Jahr zu veröffentlichen, und es bleibt abzuwarten, ob eine zensierte Version für den australischen Markt angeboten wird oder ob die Klassifizierungsentscheidung überdacht wird.

Finden Sie, dass strenge Vorschriften für Medieninhalte eine gute Sache sind, oder sollte es mehr Freiheiten geben?