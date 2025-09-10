Sigourney Weaver ist ein großer Fan von Alien: Earth

HQ

Es gibt nur wenige Menschen auf dem Planeten Erde, die enger mit dem Alien-Franchise verbunden sind als Sigourney Weaver. Ripley ist vielleicht nicht das Herzstück der Franchise, das sie war, aber Weavers Gütesiegel ist immer noch ein langer Weg. Daher ist es wahrscheinlich eine große Erleichterung für alle, die an Alien: Earth arbeiten, zu hören, dass Weaver ein großer Fan der Serie zu sein scheint.

Im Gespräch mit Collider wurde Sigourney Weaver kürzlich gefragt, was sie in letzter Zeit gesehen hat, worauf sie mit Noah Hawleys Alien: Earth antwortete. "Was ich daran bewundere, ist, dass es nicht um Außerirdische geht. Es geht darum, in welcher Welt wir in 100 Jahren leben werden. Ich denke, der Umfang ist so viel größer als ein Alien-Projekt. Faszinierend", sagte sie.

"Viel mehr über unsere Welt, was mit ihr passieren wird, was wichtig sein wird, die Rolle der Gier. Es sind einfach einige der Themen explodiert, die schon immer Teil der Alien-Serie waren, und ich denke, es ist wunderschön besetzt und wunderschön gemacht. Ich kann ehrlich gesagt nicht glauben, dass es Fernsehen ist."

Weaver gab zu, dass sie ein bisschen hinterherhinkt, da sie sich mit ihrem Mann verabreden muss, um die Show zu sehen, falls ein Xenomorph auf sie springt, aber sie schaut mit und genießt die Show ernsthaft.