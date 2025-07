Schon bald kann man Mission: Impossible - The Final Reckoning zu Hause ansehen

HQ

Obwohl er in den Kinos recht gut lief und bis heute fast 600 Millionen Dollar eingespielt hat, war Mission: Impossible - The Final Reckoning kein Milliarden-Dollar-Titan, bei dem man davon ausgehen muss, dass die meisten Kinobesucher in die Kinos strömten, um ihn auf der großen Leinwand zu sehen. Aus diesem Grund dürfte das Datum der digitalen und Heimkino-Premiere für viele interessant sein, vor allem für diejenigen, die keine Lust hatten, das fast dreistündige Epos in einem vollen Kino zu sehen.

Paramount hat nun bekannt gegeben, wann man den Film zu Hause sehen kann, da The Final Reckoning bereits am 19. August auf digitale Plattformen kommen wird. Ja, in den Tagen kurz vor der Gamescom werdet ihr euch niederlassen und Tom Cruises wahrscheinlich letztes Abenteuer als Ethan Hunt anschauen können, ohne euer Zuhause zu verlassen.

Wenn ihr Mission: Impossible - The Final Reckoning noch nicht gesehen habt, findet ihr hier unsere Rezension, um zu sehen, was wir über den Film denken.