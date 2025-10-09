Sie müssen wahrscheinlich Ihren Speicher nicht aufräumen, um Ninja Gaiden 4 zu spielen

HQ

Einer der heißesten Titel, der diesen Monat veröffentlicht wird, ist natürlich Team Ninja und Microsofts kommender Ninja Gaiden 4. Nach so langer Zeit seit der Premiere seines Vorgängers Ninja Gaiden 3 im Jahr 2012 ist es eine Art sanfter Neustart mit einem neuen Protagonisten namens Yakumo.

Wenn Sie es unbedingt spielen möchten, können Sie das Spiel jetzt schon vorladen (danke XboxEra), und dank dessen wissen wir jetzt, wie groß es ist... oder sollten wir sagen klein. Denn auch wenn die PC-Version 54,9 Gigabyte auf die Waage bringt, sind es bei der Xbox Series S/X-Version nur 36,82 Gigabyte – was für heutige AAA-Verhältnisse ziemlich klein ist.

Ninja Gaiden 4 wird am 21. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht. Es wird auch ab dem Eröffnungstag im Game Pass enthalten sein.