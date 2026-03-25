Shohei Ohtanis exorbitantes Gehalt sorgt für Besorgnis über das Fehlen einer Gehaltsobergrenze in der MLB

HQ

Die Major League Baseball beginnt morgen mit den San Francisco Giants gegen die New York Yankees, vor Zweifeln an einem Arbeitskonflikt, der die Saison 2027 gefährden könnte, und sogar der Teilnahme der besten Spieler an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles.

Reuters berichtet, dass es Gerüchte über einen Streik der Spieler gibt, nachdem die Teambesitzer über die Einführung einer Gehaltsobergrenze gesprochen haben, da die MLB die einzige große Herrensportliga in Nordamerika ohne eine solche ist. Dies schafft enorme Ungleichheiten in den Teams, wobei Forbes berichtete, dass Shohei Ohtani, der Superstar der Los Angeles Dodgers, 2026 127 Millionen Dollar verdienen wird.

Von diesem Betrag werden 125 Millionen Dollar aus Einnahmen abseits des Spielfelds stammen, die außerhalb ihrer Spielverträge generiert werden, wie US-Unternehmen, kommerzielle Werbeverträge, Erinnerungsstücke, Medienauftritte... womit Ohtani nach Conor McGregor im Jahr 2021 die höchste Anzahl an Endorsements für einen aktiven Sportler ist.

Laut Reuters beträgt Ohtanis Einkommen abseits des Spielfelds mehr als sechsmal so hoch wie das der nächstbestbezahlten Spieler in der MLB. Die besten sechs auf dieser Liste spielen entweder für die Los Angeles Dodgers, die New York Yankees oder die NY Mets.

Die gestiegenen Einnahmen für die besten Baseballspieler haben dazu geführt, dass einige Teambesitzer über eine Gehaltsobergrenze gesprochen haben, aber die Spieler haben sich entschieden dagegen gelehnt, was die Möglichkeit eines Streiks erhöht. Und falls die MLB-Saison 2027 unterbrochen wird, dürfen diese Spieler möglicherweise nicht zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles fahren.