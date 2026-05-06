Shigeru Miyamoto: Zelda II war ein Misserfolg und A Link to the Past ist die eigentliche Fortsetzung des ersten Spiels

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Zelda II: The Adventure of Link wurde bei seiner Veröffentlichung unglaublich mit großer Spannung erwartet, und viele Geschäfte hatten Vorbestelllisten, um die Nachfrage zu bewältigen, als es so weit war (1988 in Europa). Das Spiel unterschied sich jedoch deutlich vom ersten The Legend of Zelda und ähnelte eher einem J-RPG mit XP, einem Levelsystem, einer echten Oberwelt und seitlich scrollenden Actionabschnitten.

Viele liebten das Spiel, das wahrscheinlich Links herausforderndstes Spiel aller Zeiten war – aber sicherlich nicht jeder, und selbst heute bleibt es ein etwas umstrittener Titel, und unter den kritischen Stimmen, die wir finden... Shigeru Miyamoto. Heute früher wurde ein altes Interview aus dem Jahr 2003 mit ihm im schwedischen Gaming-Magazin Super Play von Retro Gamer (über GamesRadar) ans Licht gebracht, in dem er seine Ansichten zu Links kontroversem Abenteuer teilt.

Wir gehen davon aus, dass sehr, sehr wenige von Ihnen es gelesen oder sich erinnern, und die Sprache ist so scharf, dass es sich lohnt, es anzusprechen. Hier ist, was der Zelda-Schöpfer dazu sagt, warum Zelda II sich so sehr von seinem Vorgänger unterscheidet:

"Es war meine Idee, aber das eigentliche Spiel wurde von einem anderen Team entwickelt, von anderen Leuten als die, die das erste Spiel gemacht haben. Im Vergleich zu Legend of Zelda lief Zelda II genau so, wie wir es erwartet hatten... Alle Spiele, die ich mache, werden meist besser im Entwicklungsprozess, da immer wieder gute Ideen kommen, aber Zelda II war irgendwie ein Misserfolg... "

Deshalb fühlt sich The Legend of Zelda: A Link to the Past auch wie eine natürliche Fortsetzung von The Legend of Zelda an, und Miyamoto glaubt, dass Teil drei tatsächlich der eigentliche Teil zwei ist:

"Wir sehen tatsächlich A Link to the Past als die eigentliche Fortsetzung von Legend of Zelda. Zelda II war eher eine Nebengeschichte darüber, was mit Link nach den Ereignissen in Legend of Zelda passiert ist."

Also... stimmst du Miyamoto zu, dass Zelda II ein "Misserfolg" war, oder ist es eines deiner Lieblingsabenteuer unter Links vielen Abenteuern?