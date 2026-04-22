Shigeru Miyamoto war überrascht von den negativen Bewertungen von The Super Mario Galaxy Movie

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Sicherlich war niemand überrascht, die Leute in die Kinos strömen zu sehen, um den ersten Mario-Film zu sehen, der von den Animationsmeistern von Illumination geschaffen wurde, die zuvor sowohl Ich verabscheuungsvoll als auch die Minions in die Welt gebracht hatten. Dennoch waren viele dennoch etwas überrascht, wie populär der Film tatsächlich wurde.

Doch nicht jeder mochte es; Insbesondere die Filmkritiker äußerten sich, und die Meinungen waren sehr gemischt. Als die Fortsetzung The Super Mario Galaxy Movie Premiere feierte, strömten die Leute erneut in die Kinos, um die Abenteuer im Pilzkönigreich zu verfolgen, doch diesmal waren die Kritiker noch wütender.

Eine Person, die darüber überrascht ist, ist Marios Schöpfer, Shigeru Miyamoto. In einem NDW-Interview (über Nintendo Patents Watch) sagte er Folgendes zu diesem Thema:

"Die Situationen sind ähnlich, oder? Eigentlich fand ich die Kritiken des ersten Films verständlich. Aber ich dachte, diesmal wäre es anders... und es war sogar noch härter als beim letzten Mal, was ich seltsam fand (lacht). Leute aus anderen Genres kommen und arbeiten hart daran, die Filmindustrie aufzuleben, deshalb ist es wirklich seltsam, dass die Leute, die versuchen, die Filmindustrie aufzupeppen, so passiv sind."

Nintendo ist darüber wahrscheinlich nicht allzu verärgert, auch wenn sie es sicherlich nicht gewohnt sind, dass Mario-Produktionen niedrige Einschaltquoten erhalten, da der Film an den Kinokassen unglaublich erfolgreich ist und schnell auf dem besten Weg ist, 2026 der erste Film zu werden, der über eine Milliarde Dollar einspielt.