Shigeru Miyamoto: "Ich spiele eigentlich nicht mehr alleine Partien"

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Er hat mehrere der ikonischsten Spiele der Welt erschaffen, nicht zuletzt Donkey Kong, Zelda und natürlich Mario. Obwohl er 73 Jahre alt ist, arbeitet er immer noch hart und hat in Interviews gesagt, dass er keine Pläne hat, in den Ruhestand zu gehen.

Eine Sache, von der er sich jedoch offenbar zurückgezogen hat, ist das Spielen von Videospielen selbst. In einem Interview mit Famitsu (über GamesRadar+) enthüllt er, ziemlich unerwartet und ohne Umschweifung: "Nun, ich spiele eigentlich nicht mehr alleine Spiele."

Das heißt aber nicht, dass er es ganz aufgegeben hat; er folgt dem mit einem Beispiel dafür, wie Gaming heutzutage in Miyamotos Leben aussieht:

"Wenn es Videospiele in ihrem Haus gibt, spielen meine Enkel sie zu oft, also behalte ich sie bei mir und sage: 'Wenn du spielen willst, komm zu Opa nach Hause'. Die Kleinen können Spiele nicht selbst beenden, deshalb denke ich, dass es sie glücklich macht, wenn wir sie zusammen beenden. Sie haben wirklich Angst vor dem Boss aus Captain Toad: Treasure Tracker, also mache ich das für sie."

Natürlich könnte man argumentieren, dass es für sich genommen ein unglaubliches Abenteuer ist, Großvater von angehenden jungen Spielern zu sein. Solange Miyamoto glücklich ist, sind wir glücklich. Er hat es sich verdient.