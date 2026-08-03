Shift Up erhält Kritik wegen des KI-generierten Musikvideos zu Stellar Blade

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Stellar Blade: Blood Rain, die mit Spannung erwartete Fortsetzung des Actionerfolgs von 2024, entscheidet sich für eine ziemlich ungewöhnliche Marketingstrategie. Da die meisten Spiele mehr Gameplay oder Zwischensequenzen zeigen, präsentiert uns Blood Rain ein neues Musikvideo. Eines, das komplett von KI gemacht wurde...

KI-generierte Inhalte erweisen sich immer noch als kontrovers, egal wie sehr sie den Leuten im Internet aufgezwungen werden. Wie von VGC berichtet, hat YouTube das neue Video von Stellar Blade-Entwickler Shift Up für "Want to be in LOVE" als " Geräusche oder Bilder verändert oder vollständig generiert" identifiziert. Wenn man sich das untenstehende Video selbst ansieht, sieht man leicht, dass wahrscheinlich nichts davon mit menschlicher Hand gemacht wurde.

Die Kommentare sind, wie zu erwarten, dem Video gegenüber nicht freundlich. "Dein RAM ist gerade gestiegen, während du dieses Video gesehen hast", heißt es in einem Kommentar. "Ah, ich verstehe, wie du versuchst, die Welt von Stellar Blade im echten Leben zu beschleunigen", sagte ein anderer.

Das Video selbst macht das Ganze noch schlimmer, indem es einen gefälschten Behind-the-Scenes-Abschnitt sowie eine unerklärliche Verbindung zu KPop Demon Hunters zeigt. Es ist unwahrscheinlich, dass es den Hype, den die Leute für Stellar Blade: Blood Rain haben, zerstört, aber es hat die Begeisterung der Leute auch nicht gerade gesteigert.