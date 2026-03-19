Shenmue III Enhanced bekommt eine Special Edition und eine Collector's Edition

Letzten Herbst berichteten wir, dass Shenmue III als verbesserte Enhanced Edition neu veröffentlicht wird, die auch für die Switch 2 und Xbox Series S/X (neben PC und PlayStation 5) erhältlich sein wird. Dies wird das erste Mal sein, dass Nintendo- und Xbox-Fans die Gelegenheit haben, den dritten Teil des Abenteuers zu erleben, und nun haben wir noch mehr gute Nachrichten zu berichten.

Neben einer Standardedition werden auch eine Special Edition und eine Collector's Edition verfügbar sein. Hier ist, was sie enthalten:

Sonderausgabe



Shenmue 3



Special Edition Box



The Making of Shenmue 3 Enhanced Art Book



Die endgültige Geschichte von Shenmue Blu-ray



Sammlerausgabe



Shenmue 3 (mit alternativem Box-Art)



15 cm Ryo-Hazuki-Figur



Holzrolle und Schlüsselanhänger



The Making of Shenmue 3 Enhanced Art Book



Die endgültige Geschichte von Shenmue Blu-ray



Kunstdruck-Bundle (einschließlich Poster, Aufkleber, Kung-Fu-Karten und mehr)



Wenn du denkst, es kann kaum besser werden, hat ININ Games zwei weitere Überraschungen geplant: Erstens sind die Vorbestellungen jetzt offiziell geöffnet (diese werden wahrscheinlich ausverkauft sein, also beeil dich), und zweitens ist das nicht nur eine mickrige Game Key Card, denn das gesamte Spiel ist auf der Cartridge der Switch 2-Version.

Einen brandneuen Trailer für diese aktualisierte Ausgabe finden Sie unten.