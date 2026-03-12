Shelf Heroes zeigt im Gameplay-Trailer klein-Skala-Roguelite-FPS-Action

Wir wurden dieses Jahr wirklich mit Showcases und Sendungen verwöhnt, und diese Woche war da keine Ausnahme. Wir haben mit einem weiteren Nintendo Direct begonnen, der dem Super Mario Galaxy Film gewidmet ist, und jetzt richten wir unseren Fokus auf die Future Games Show: Spring Showcase.

Im Rahmen dieser letzteren Sendung wurde uns gerade das offizielle Gameplay für das kommende Shelf Heroes gezeigt, ein kleines Roguelite-FPS, das einem winzigen, spielzeuggroßen Charakter folgt, der versucht, in spielzeuggroßen und offenen Haushaltsarenen zu überleben.

Das Spiel ist sowohl solo als auch im Drei-Spieler-Koopermodus spielbar und bietet sogar umfangreiche Anpassungs- und Buildcrafting-Optionen, die es dem Spieler ermöglichen, den Helden zu gestalten, der am besten zu seinem Spielstil passt. Was die Einbindung in das Gameplay angeht, so wird uns gesagt, dass man im Kampf ein Bein verliert und dieses Körperteil dann durch einen Roboterarm oder Teddybärbeine ersetzt.

Als Entwickler Fun Punch Games wissen wir noch nicht, wann Shelf Heroes erscheinen wird, aber wir wissen, dass es irgendwann über Steam auf dem PC erscheinen wird. Sieh dir unten den Gameplay-Trailer zum Titel an.