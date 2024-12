Shadow Labyrinth bietet eine sehr eigenartige Wendung der Pac-Man-Formel

Es war ein guter Tag für japanische Entwickler und Publisher bei den Game Awards, und eines der unerwartetsten Projekte, das gezeigt wurde, kam von Bandai Namco. Sie kündigten das Schattenlabyrinth an.

Hinter dem Namen verbirgt sich ein neues Pac-Man-Spiel, das vielleicht nicht sehr aufregend klingt. Dies hat jedoch eine echte Wendung, die es von allem anderen abhebt, was wir bisher mit der gelben puckähnlichen Kreatur gesehen haben. Wir wollen nicht wirklich mehr als das sagen, um das Vergnügen, dies selbst zu entdecken, nicht zu verderben, aber schauen Sie sich das Video unten an und Sie werden sehen, was wir meinen.

Shadow Labyrinth wird nächstes Jahr für PC, PlayStation, Switch und Xbox erscheinen.