Sevilla entlässt Trainer Matías Almeyda, der dem Abstieg aus der LaLiga zu nahe ist

HQ

Sevilla FC gab am Montag die Entlassung von Cheftrainer Matías Almeyda bekannt. Der 52-jährige argentinische Trainer, zuvor bei AEK Athen, dem MLS-Team San Jose Earthquakes und dem Mexikaner Guadalajara (und 1996/97 Mittelfeldspieler in Sevilla), konnte die Situation für den Verein nicht wenden und riskierte den Abstieg: 31 Punkte, nur drei Punkte und zwei Plätze vor der Abstiegslinie.

"Sevilla FC möchte Matías Almeyda und seinem Team für ihre Arbeit in diesen Monaten danken und ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Profi-Herausforderungen wünschen", teilte der Verein mit.

Almeyda wurde im Juni 2025 zum Cheftrainer von Sevilla ernannt und unterschrieb einen Dreijährigenvertrag bis 2028.

In seinen 32 Spielen als Cheftrainer verlor er 15 und spielte 7 Unentschieden, davon nur 10 Siege, darunter ein bemerkenswertes 4:1 gegen Barcelona. Doch die Leistung des Teams verschlechterte sich, und Almeyda selbst wurde letzten Monat nach einer Konfrontation mit dem Schiedsrichter während eines Spiels gegen Alavés mit einer Fünf-Spiele-Sperre belegt.

Sevilla ist auch das Team, das in der LaLiga mehr Tore erzielt hat, nämlich 49 Tore. Laut Statistik sind 31 Punkte am Spieltag 29 die zweitschlechteste Marke für Sevilla in diesem Jahrhundert, nur übertroffen von 2023/24, wo sie 28 Punkte erzielten. Unakzeptable Zahlen für das Team, das die meisten UEFA-Europa-League-Titel hat, 7, der letzte in der Saison 2022/23.